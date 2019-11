Menefod Ice Park 2019, la pista di pattinaggio sul ghiaccio a Termini Imerese

Da sabato 30 novembre parte “Menefod Ice Park 2019”, la pista di pattinaggio sul ghiaccio naturale per la prima volta a Termini Imerese. Con oltre 300 metri quadrati di copertura e una struttura nuovissima e all’avanguardia, insieme all’impianto audio e luci, sarà possibile vivere la magia del periodo natalizio in maniera diversa dal solito per le famiglie e i bambini che potranno provare l’ebrezza di volteggiare sul ghiaccio. L’inaugurazione è prevista per le ore 17 fino alle 24 con la presenza delle mascotte Frozen e Olaf.

La location è il piazzale adiacente al locale “Menefod” sito in via Lungomare Cristoforo Colombo, 8 Termini Imerese. La pista di pattinaggio rimarrà aperta fino al 31 gennaio 2020 ed osserverà un orario al pubblico pomeridiano e serale, con apertura anche la mattina nei giorni festivi. Lunedi giovedì dalle 16 alle 23; Venerdi e sabato dalle 16 alle 24; Domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 23.

L’iniziativa è supportata da molti sponsor locali come Cascino, Eurospar, Ice Cube, EdilSole, Studio88, Sparacino Group, Bellavillesolutions, Alderuccio gioielliere, AFH Service, Gelardi profumerie, Sapia Store e A.s.d. Sport Center Torracchio.

Prezzi - dal lunedì al venerdì prezzo di ingresso adulti 5 euro ( mezz'ora); 7 euro (1 ora); sabato domenica festivi 6 euro (mezz'ora) - 8 euro (1 ora). Dai 5 ai 14 anni 4 euro (mezz'ora) - 6 euro (1 ora).