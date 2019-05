La scienza entra nei pub, a Palermo torna la nuova edizione di "Pint of Science"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Palermo, 15 maggio –PINT OF SCIENCE vi aspetta a Palermo dal 20 al 22 maggio. PINT OF SCIENCE ITALIA 2019, DAL 20 AL 22 MAGGIO LA SCIENZA ALLA SPINA ALLA PORTATA DI TUTTI PER UNA NUOVA EDIZIONE DA RECORD: 74 PUB E OLTRE 300 SPEAKER IN 23 CITTÀ ITALIANE PER IL PIÙ GRANDE EVENTO DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA AL MONDO. Anche a Palermo si svolge la manifestazione internazionale di divulgazione scientifica che porta gratuitamente la scienza nei pub. Un appuntamento attesissimo, che ritorna a Palermo per il quarto anno consecutivo da lunedì 20 a mercoledì 22 maggio. Tra un sorso e l’altro i ricercatori siciliani ci narreranno di atomi e galassie, svelandoci il fascino del cervello e del suo funzionamento, incantandoci con i misteri di terra e mare di un pianeta che cambia, per una scienza tutta d’un sorso! From Atoms to Galaxies, Beautiful mind, Planet Earth i tre temi trattati a Palermo presso 3 pub del centro storico con scienziati e ricercatori di fama internazionale. «Pint of Science risponde al nostro desiderio di rendere la scienza alla portata di tutti in un contesto informale come il pub sotto casa – spiega Alessia Tricomi, responsabile nazionale e Presidente dell’Associazione Culturale Pint Of Science Italia. Il format, ormai collaudato essendo questa la ottava edizione a livello mondiale e la quinta in Italia, consiste nel mettere insieme un pubblico di semplici appassionati insieme a ricercatori impegnati in temi di grande attualità nel campo delle scienze. Il tutto con un linguaggio che al tempo stesso risulti semplice ma non banale. Parliamo di scienza ma davanti a un boccale di birra è il nostro slogan!». «Palermo è una città che ha fatto dello scambio culturale la sua identità – commenta Renata Mangano, coordinatrice locale e ricercatrice di Psicologia fisiologica all’Università di Palermo – Pint of Science promuove la cultura scientifica ponendosi come ponte tra i laboratori di ricerca e la gente. «Viviamo in un’era in cui il nostro pianeta terra ha bisogno di evidenze scientifiche per settare nuove dinamiche sostenibili di coesistenza – commenta Cristina Mangano, coordinatrice locale, responsabile Planet Earth e ricercatrice all’Università di Palermo – Pint of Science promuove la scienza al servizio della gente (e poi c’è la birra). Il festival presenta tutti i campi della scienza, suddivisi in temi, all'interno dei quali rientra uno specifico argomento. A Palermo interverranno 17 ricercatori sui temi: Beautiful Mind (neuroscienze, psicologia, psichiatria) From Atoms to Galaxies (chimica, fisica, astronomia) e Planet Earth (scienze della terra, evoluzione, ecologia, zoologia, botanica). I luoghi di Pint of Science – 20-21-22 maggio 2019 – Palermo MakMixology,Via Bari, 50- From Atoms to Galaxies- ore 20:00 Sciùrum, Area Quaroni, Via Maqueda tra il civico 288/290, Palermo- Beautiful Mind- ore 20:30 BallarakMagione pub-birrificio, Via Castrofilippo, 20, Palermo- Planet Earth - ore 21:00 Per maggiori informazioni sul programma di Pint of Science Palermo 2019 si rimanda al sito ufficiale della manifestazione www.pintofscience.it Organizzato in Italia dall’Associazione “Pint of Science Italia”, è un evento senza scopo di lucro a cui tutti collaborano su base volontaria,realizzato grazie al supporto di INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) e SIERR (Società Italiana Embriologia Riproduzione e Ricerca). A Palermo, l'evento è organizzato con il patrocinio del Dipartimento di Scienze Psicologiche Pedagogiche dell'Esercizio fisico e della Formazione e del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell'Università di Palermo. Contatti: Renata Mangano - Coordinatore Palermo Email: renata.mangano@unipa.it Cell: 3494065862 Maria Cristina Mangano -Coordinatore Palermo Email: mariacristina.mangano01@unipa.it Cell: 3892307732 Sito web http://www.pintofscience.it https://pintofscience.it/events/palermo Evento fb: @pintofscienceitaly Evento Twitter: @pintofscienceIT Evento Instagram: pintofscienceit Hashtag dell’evento: #Pint19

