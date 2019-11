Metro Harp & Theatre, ecco la Palermo di Pietro Fuddune tra musica e teatro

Si avvia a Palermo, venerdì 29 novembre 2019, la seconda edizione della rassegna Metro Harp & Theatre, progetto coofinanziato dall’Assessorato Regionale al Turismo nell’ambito dell’”Avviso per l’assunzione di proposte di coproduzioni volte all’incremento dell’offerta culturale, la valorizzazione dei siti di interesse culturale e la destagionalizzazione del calendario turistico ART22, commi da 1 a 3, l.r. 11/08/2019, n16 Anno 2019”.

Metro Harp & Theatre, è una rassegna di musica, danza e teatro a sostegno della destagionalizzazione turistica della Sicilia e delle maestranze artistiche dell'isola a firma di Francesco Panasci. L’inizitiva prevede la realizzazione di N. 12 spettacoli itineranti tra i vicoli del centro storico e le principali attrazioni culturali della città di Palermo.

L’apertura del “sipario” è, come da programma, venerdì 29 novembre alle ore 11.00 con La Palermo di Pietro Fuddune, uno spettacolo di teatro di strada dedicato alla figura del poeta popolare siciliano, che avrà quale scenografia naturale i siti culturali e le chiese del mercato storico del Capo. Lo spettacolo di Teatro popolare La Palermo di Pietro Fuddune con la regia di Raffaele Sabato e con la partecipazione di Gino Carista e Giovanni Patti si svolgerà venerdì 29 ed in replica sabato 30 novembre alle ore 11:00.

Liberamente tratto dall'omonimo spettacolo commissionato, anni orsono, dal Teatro Biondo di Palermo al regista Raffaele Sabato vedeva come protagonisti in uno scontro improbabile ed epocale tra rime ed epiteti i due più celebri poeti popolari siciliani: Pietro Fuddune e Giuseppe Schiera allora interpretati rispettivamente Gino Carista e dal compianto Giorgio Li Bassi.

Il regista intende omaggiare la figura di Pietro Fuddune restituendone il giusto valore sia dal punto di vista storico che artistico "Pietro Fuddune appartiene alla categoria degli uomini che fanno la storia, anche se di loro non si parla granché. "Ma come non riportare all'attenzione collettiva un artista analfabeta, autodidatta cavatore di pietre, che con la sua inimitabile e spontanea vena lirica sfidò le classi sociali agiate segnando un rivoluzionario capovolgimento?".