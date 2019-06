Piccoli Miracoli alla Noce

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un pomeriggio all'insegna del divertimento per tutti i bambini e ragazzi quello offerto dal gruppo di volontari dei "Piccoli Miracoli", nella Comunità Evangelica ADI di via Savagnone 13, quartiere Noce che inaugurano in questa occasione la propria attività nella città di Palermo. Verranno infatti intrattenuti , per il pomeriggio del 29 giugno dalle ore 17:30 alle 20 con giochi, spettacoli di burattini e drammatizzazione estemporanea con l'aiuto degli stessi spettatori. La manifestazione si svolgerà attraverso un percorso con 5 tavoli tematici con giochi per tutte le età, esperimenti scientifici e laboratori creativi. L'ingresso è gratuito.