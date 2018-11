Artigianato in mostra per la piccola fiera d'autunno all'Atelier fotografico Calabrese

Nella storica cornice dell'Atelier Fotografico Calabrese diversi artisti-artigiani presenteranno le loro creazioni. In un'ambientazione a tema autunnale saranno esposti vari manufatti artigiani: oggetti di arredo come arazzi patchwork, pesci dipinti, pesci incisi su ossi di seppia, splendidi lumi "acquarellati", ceramiche dipinte che richiamano iconografie medievali ma anche oggetti personali come intriganti abiti sartoriali o accessori di moda, bijoux, lavorazioni in cuoio per concludere con creazioni floreali e prodotti dolciari da antiche farine.

