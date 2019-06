"La piccola bottega degli errori": i ragazzi dell'associazione Minerva debuttano allo Spasimo

L’associazione minerva onlus, associazione che da quattro anni è attiva nel territorio palermitano con attività e laboratori rivolti a persone con disabilità, andrà in scena con “La piccola bottega degli errori” giorno 26 giugno alle ore 20:30 presso “La chiesa Santa Maria dello Spasimo”, sita in via dello Spasimo,10. Con La Regia di: Benedetta Aiello, Aiuto regia Celeste D’Alcantari e la collaborazione dei soci Iemmolo Claudio, Arena Giovanna Mariagrazia e Marcianò Antonio, la Supervisione del Dot. Ferraro Francesco e i ragazzi del laboratorio teatrale.

In quest’anno di attività abbiamo raccolto le estemporaneità dei ragazzi che hanno reinterpretato secondo il loro gusto e la loro fantasia (seguendo un percorso di improvvisazione) alcune delle fiabe più famose in una chiave totalmente rivisitata. Il risultato ottenuto è lo stravolgimento delle fiabe canoniche dove niente è quello che sembra. Vi è quindi una sovrapposizione tra fiabe “originali” e quelle “speciali” riusciremo a portarvi nella nostra dimensione, dove vedrete: cattivi non così cattivi, principi dagli strani princìpi e principesse emancipate. L’associazione Minerva è stata costituita nel 2014 da alcuni operatori sociali con diverse professionalità( assistente sociale, psicologo, educatore, operatori con esperienza nel campo della disabilità) per avviare un percorso di reale integrazione in favore di soggetti disabili. ù

Ad oggi sono stati raggiunti piccoli grandi traguardi in termini di miglioramento di autostima, acquisizione di autonomie e incremento di competenze socio relazionali. Le attività fin ora svolte hanno portato i ragazzi a superare i limiti nella socializzazione facilitando così l’instaurazione d legami significativi con i pari. Anche le sperimentazioni lavorative in ambito ristorativo hanno favorito l’incremento di capacità fino ad all’ora impensabili.

Per info e prenotazioni: e-mail: ass_minerva@libero.it

