Prove di sciabola, fioretto e spada: la scherma in piazza all'ombra del Massimo

A meno di due mesi dall'inizio dei campionati italiani assoluti, Palermo è pronta ad accogliere concretamente la scherma in città. La marcia di avvicinamento verso la manifestazione tricolore prosegue spedita e domani si registrerà il primo evento a stretto contatto con la cittadinanza: il comitato organizzatore sarà presente davanti al Teatro Massimo, in piazza Verdi, per promuovere i campionati italiani assoluti che si terranno nel capoluogo siciliano dal 6 al 9 giugno 2019.

"Palermo in Pedana" è il primo degli eventi live show programmati dal Comitato organizzatore in vista degli assoluti. Dalle 11 alle 17 sarà possibile effettuare delle vere e proprie pratiche di scherma: chiunque vorrà cimentarsi con sciabola, fioretto e spada potrà farlo grazie alla presenza di personale qualificato che illustrerà nel dettaglio come si sta in pedana. Sei ore circa di animazione e sport, in una delle location più amate della città dai palermitani e non solo. Per i cittadini ci sarà quindi la possibilità di sperimentare affondi e parate all'ombra del Teatro Massimo.