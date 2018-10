Al via Piano City Palermo: ad aprire la tre giorni di musica Davide Cabassi

Domani si inaugura Piano City Palermo. Sarà Davide Cabassi, top-prize winner Van Cliburn International Piano Competition 2005 con una brillante carriera come solista e collaborazioni con le maggiori orchestre europee e americane, ad aprire la tre giorni di musica: è la prima volta che si esibisce in città.

L'appuntamento per chi volesse assistere alla sua esibizione è fissato alle 20 nella Chiesa di Santa Maria dello Spasimo dove eseguirà i grandi classici del suo repertorio: le sonate Patetica e Chiaro di Luna di Beethoven e i Quadri di un’esposizione dei Musorgskij. E' necessiario effettuare la prenotazione sul sito, dato che i posti sono limitati. Sempre domani, dalle 23 alle 6 del mattino seguente, nel foyer del Teatro Massimo Nicolas Horvath eseguirà tutta la produzione pianistica di Erik Satie, in una non stop di sette ore.

