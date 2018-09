"Petra in festival", il concorso canoro che assegna i pass per Sanremo D.O.C. a Petralia

L’estate continua a Petralia Soprana. Sabato sera sarà il concorso canoro “Petra in Festival” ad animare la piazza Duomo. Lo spettacolo, organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con gli Astracanta, non si era potuto tenere lo scorso mese di agosto a causa della pioggia. L’appuntamento, rivolto a singoli cantanti e alle band, è da non perdere anche perché rientra tra le selezioni per “Sanremo D.O.C.". Il vincitore della gara canora, oltre al pass per “Sanremo D.O.C.” che andrà anche al secondo e al terzo classificato, avrà l’opportunità di realizzare una produzione Discografica che prevede la registrazione e divulgazione di tre brani cover più una videoclip, di un inedito e una videoclip oltre ad un corso di formazione Artistica ed altro ancora. L’appuntamento è per sabato sera 15 settembre in piazza Duomo con inizio alle ore 22,00. Ingresso gratuito.