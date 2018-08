Pollina: un intero borgo che danza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una performance itinerante di teatrodanza animerà il borgo di Pollina (PA) venerdì 24 agosto alle ore 21.30. Questo lavoro rappresenta il risultato di un laboratorio curato dalla compagnia Senza Confini di Pelle, che ha coinvolta attivamente la comunità locale, ma è soprattutto il momento conclusivo di un processo di narrazione di comunità realizzato dall’associazione A di città durante gli ultimi dieci mesi. Lo spettacolo attraversa l’intero borgo, da Piazza San Giuliano al teatro Pietrarosa, trasformando storie, racconti, memorie e immagini in momenti performativi e in istallazioni, realizzati grazie alla collaborazione dei cittadini. Pollina si racconta così ai suoi stessi abitanti come agli spettatori provenienti da altri luoghi in maniera inedita, fondendo storia locale, nuove pratiche artistiche e processi di autonarrazione.