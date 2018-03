Supemmen unni sì?: la performance di Prota al teatro Mediterraneo Occupato

Venerdì 23 marzo alle 17.30 alla Biblioteca Salvatore Rizzuto Adelfio presso il Teatro Mediterraneo Occupato di Palermo in via Martin Luther King 6, avrà luogo l'evento "Discorsi Fumosi", performance del contastorie Alfonso Prota sul fumetto e le sue implicazioni sociali, e la successiva proiezione del cortometraggio inedito "Supemmen unni si?" scritto da Giancarlo Lupo e diretto da Francesco Diaz.

E' anche un'occasione per rivedere Salvatore Rizzuto Adelfio, fondatore di Altroquando, prima storica fumetteria palermitana cui oggi è intitolata la biblioteca, in un cameo dove recita nella parte di se stesso all'interno della sua storica libreria, ogni non più esistente, di via Vittorio Emanuele. La performance rappresenta uno spunto per riconoscere al medium fumetto le sue tante possibili declinazioni (teatrali, multimediali e generalmente culturali). Una passione che può essere punto di partenza per parlare di tanto, di tutto.