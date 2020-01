Shoah cry 3, la performance contro la "banalità del male" all'oratorio di San Lorenzo

Il centro culturale e teatrale "I Quartieri di Fabula - Ornacif Theatre" presenta "Shoah Cry 3". Il centro di Teatro Sperimentale ‘I Quartieri di Fabula’, diretto da Ornacif, propone una performance didattico- laboratoriale/work in progress, per lottare contro la ‘banalità del male’ compiuto dall’uomo all’uomo.

L’opera s/d, con finalità altamente formative-performative, liberamente ispirata alle tragiche e atroci sofferenze documentali-testimoniali degli ebrei sopravvissuti alla ‘Shoah’, tenta di raccontare, vivere e far vivere intensamente (performance art) per non dimenticare (commemorazione internazionale della memoria) la profanazione e l’annientamento di ogni dignità umana, nei Campi di Sterminio, nel folle progetto genocidario di pulizia etnica voluta da Hitler.

Airam, stuprata da un ‘Kapò nella ‘baracca della morte’ è incinta e non vuole che il bambino venga alla luce. ‘Airam’ si esplica e si emancipa con la compresenza iconica, di altri performers, narratori/interpreti altamente drammatici di altri orrori disumani vissuti nei Campi di Sterminio compiuti dai nazisti. vivranno e co-realizzeranno i tormenti di Airam (coro greco di una tragedia post-moderna).

L'opera teatrale inedita di Ornacif Orn, per la Giornata internazionale della Memoria 27 Gennaio 2020, sarà presentata all’Oratorio San Lorenzo a Palermo il 31 Gennaio 2020 ore 18:30/19:00 replica ore 19:30/20:00. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. L'oratorio di San Lorenzo è un luogo di culto cattolico situato nel centro storico di Palermo. È ubicato nel mandamento Kalsa nei pressi di Corso Vittorio Emanuele adiacente alla basilica di San Francesco d'Assisi, via dell'Immacolatella 5. Testo di Ornacif Orn