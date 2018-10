Audio-video performance dei Masbedo, gli ultimi giorni di Manifesta al Teatro Garibaldi

Il duo artistico Masbedo torna a Palermo per il terzo e ultimo appuntamento performativo concepito per Manifesta 12 con La video-audio performance Kite, in collaborazione con Davide Tomat e G.u.p. Alcaro. La video-audio performance fa parte della trilogia di momenti performativi nati dal progetto Videomobile, un'installazione video componibile e interattiva esposta Palazzo Costantino fino al 4 novembre.

Kite è liberamente tratta dal soggetto cinematografico inedito scritto da Michelangelo Antonioni e Tonino Guerra, L’Aquilone, concepito negli anni Ottanta ma mai effettivamente realizzato. I Masbedo ne hanno acquisito i diritti per la riproduzione esclusiva in forma di video o film d’artista. Protagonista del primo capitolo della sceneggiatura è una poderosa tempesta, che sopraggiunge all’improvviso in un luogo indefinito, quasi metafisico, travolgendo con violenza un gruppo di bambini colti nel momento del gioco con aquiloni colorati.

Nella cornice del Teatro Garibaldi, quartier generale di Manifesta 12, i Masbedo ricreano la suggestione della tempesta a più dimensioni, grazie all’interazione tra le atmosfere musicali realizzate per l’occasione da Davide Tomat e Gup Alcaro, musicisti torinesi fondatori di Superbudda, le coinvolgenti riprese video filmate dagli artisti nei pressi dell’Etna e la percezione fisica ottenuta grazie all’energia di due ventilatori cinematografici di grandi dimensioni. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.