Il live di Gianni Gebbia magnetic trio, il visual di Serena Pantaleo: il giovedì ai Chiavettieri

Giovedì 20 dicembre, presso “ai Chiavettieri” Wine Bar di Palermo, a partire dalle ore 22:00 si terrà l’evento A/V Intersection che vedrà l’esibizione del 'Gianni Gebbia Magnetic Trio' insieme alla visual Serena Pantaleo in una performance audiovisiva.

Serena Pantaleo, scenografa specializzata in tecnologie multimediali, mescola le sue passioni per lo spettacolo e per l’animazione digitale realizzando video-scenografie e mapping per spettacoli e performance musicali. Attraverso i mezzi multimediali, Pantaleo realizza apparati scenici suggestivi, così da generare un’interazione audio/visiva. Il Magnetic trio è nelle parole del suo creatore Gianni Gebbia: ” il condensato di tutte le svariate esperienze musicali che ho attraversato in piu di 30 anni di attività musicale dalla musica improvvisata al jazz e la musica etnica ed è interamente dedicato ad un songbook di composizioni originali delle quali le prime risalgono agli anni 80.” Magnetico è infatti il sound e l’interazione tra i tre musicisti che partendo da composizioni originali creano un climax ipnotico ed atmosfere tese e vibranti dove varie influenze si mescolano dall’avanguardia al minimalismo, free jazz e musica del sud d’italia. Ingresso libero.