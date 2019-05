Performance in loop e flauto traverso sulle note jazz-funk, Ace of lovers al Border Line

Giovedì 6 giugno 2019, presso il circolo Arci “Border Line” di Palermo (piazza Tarzanà); a partire dalle ore 19.00 Ace Of Lovers allestirà il suo live set, e sarà possibile ascoltare i suoi nuovi brani musicali (Io-Fi e Glo-Fi). Durante la performance, oltre ad usare la Roland SP 404 e gli effetti della Kaoss Pad di Korg, improvviserà e campionerà live i suoi “Loop” con il flauto traverso sulle note Jazz-Funk.

Giulio Maddaloni (Palermo 17/12/1983) è un artista, musicista e compositore emergente; dopo gli studi tra Palermo e Milano ha intrapreso la strada del sound designer, e ha sempre cercato nuove scene e tendenze musicali europee sul mondo dell'Indietronica. Ha suonato presso teatri e sale in tutta Italia. Ha composto anche colonne sonore per film, cortometraggi e documentari. Nel 2018 ha fondato il gruppo BackMotion duo band di musica Indie Pop con base tra Londra e Milano. Il suo progetto "Ace Of Lovers" con cui sperimenta ed intreccia nuove tendenze musicali sulla scena underground europee.