Grotte, stalattiti e falchi: passeggiate "wild" su Monte Catalfano

Falcon Walks organizza due giorni di passeggiate: sabato 8 e domenica 9 febbraio alle 9.30 su Monte Catalfano, nel bagherese.

Non è per tutti, ma è per molti… per coloro che si emozionano per le scenografie che la natura mette in mostra e per la gamma di sonorità che ci offre il bosco: un battito d’ali, un grido del rapace… e per proiettarti in un mondo che non conosci e con cui ti potrai confrontare. Procederemo a risalire in macchina verso l’area attrezzata, da cui partirà la passeggiata a piedi con i rapaci, alla scoperta della natura e del mondo della falconeria (Patrimonio Unesco), tra grotte, stalattiti e Iris… non quelle fritte, però! L’itinerario del percorso sarà adattato volta per volta e potrete ritornare alle 13:00 oppure rimanere fino alle 16.30, portando il vostro pranzo al sacco, per mangiare di fronte a un panorama unico.



Cosa portare

Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, non eccessivamente pesante, ma comodo e uno zaino adatto al trasporto della colazione/pranzo a sacco e dell'acqua. Per confermare la partecipazione, tramite Whatsapp e/o SMS al 335 6294771 oppure con un messaggio sulla nostra pagina Falcon Walks, entro le 13 di Venerdì 7 Febbraio 2020 le seguenti informazioni:

- dati partecipanti (numero adulti e bambini, età bambini/ragazzi);

- contatto telefonico.



E’ sconsigliata la partecipazione alle persone allergiche alle piume e ornitofobiche. Non è consentita la presenza di altri animali.

