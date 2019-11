La vecchia dell'aceto in una passeggiata, Giovanna Bonanno e l'acqua velenosa

Nuovo appuntamento con il ciclo di passeggiate raccontate, ideate e proposte da Tacus Arte Integrazione Cultura, ispirate a romanzi e personaggi più amati di Luigi Natoli. Domenica 17 novembre sarà la volta de La vecchia dell'aceto.

Una vecchia megera, un veleno eccellente ed una lunga scia di morte in una Palermo d'antan, dalle tinte fosche e infide. A cavallo tra realtà storica e tradizione narrativa, nei luoghi che la videro protagonista, un itinerario storico-letterario interamente dedicato alla figura di Giovanna Bonanno e del suo terribile aceto.

Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e avverrà totalmente in esterna. L’adesione è valida solo su prenotazione. In caso di anomalie o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l’evento. Variazioni ed eventuali modiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.