La vecchia dell'aceto, Giovanna Bonanno e l'acqua velenosa: la passeggiata in città

Una vecchia megera, dal passato oscuro e dai mille segreti, un veleno eccellente e una città dalle mille contraddizioni. Domenica 15 dicembre l'Associazione di promozione sociale Tacus Arte Integrazione Cultura organizza "La vecchia dell'aceto", la passeggiata raccontata dedicata a Giovanna Bonanno, celebre avvelenatrice, ad oggi uno dei personaggi iconici della storia di Sicilia, raccontata da Natoli in uno dei suoi romanzi più appassionanti.

Chi fu davvero Giovanna Bonanno? Qual è la storia del suo potente e letale aceto? Attraverso i luoghi che la videro protagonista, un itinerario storico - letterario che ripercorre le tappe salienti della sua vita. L'evento è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata. non sono previsti ingressi e si articolerà in esterna e su piano strada. per ragioni organizzative la partecipazione all'evento è valida solo su prenotazione da effettuarsi telefonicamente.

Il percorso sarà effettuato al raggiungimento di 20 partecipanti. Data e ora indicati sono suscettibili di variazione. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, condizioni meteo avverse o altre cause impreviste, lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l'evento. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.