Passeggiata storica tra presepi e stucchi, il Natale alla volta dell'arte di Serpotta

Il 24 dicembre il sindacato di Polizia Consap, in collaborazione con gli Amici dei Musei Siciliani organizza una passeggiata storica tra presepi e stucchi.

Un Santo Natale diverso, proprio alla Vigilia della nascita del Bambinello. Arte, fede e storia raccontate camminando tra le bellezze di una città una volta felicissima. Tra vicoli, piazze monumentali, conventi medioevali, vanelle e viali proprio alla Viglia di Natale, sarà raccontata come la storia e la Fede si siano fuse in quella che, secondo la tradizione fu la prima rappresentazione della nascita di Cristo a Greccio, nel 1223, dal Poverello d’Assisi. Sarà raccontata la storia del presepe, narrato anche attraverso gli oratori di Serpotta.

Si parte dall’Oratorio di San Mercurio, a due passi dall’Ospedale dei bambini, che vede un Serpotta ancora giovane ma già talentuoso, poi la visita alla chiesa di San Isidoro Agricola detto dei Fornai, per ammirare la meravigliosa creazione che viene fatta, ogni anno da decenni, del presepe di pane. Sarà la volta poi della chiesa di San Nicolò all’Albergheria, Sant’anna la Misericordia, fino a giungere alla chiesa di San Francesco d’Assisi, per poi concludere l'itinerario all’interno dell’Oratorio di San Lorenzo dove Giacomo Serpotta lavorò tra il 1699 e il 1706, e sull’altare del quale era conservato il capolavoro di Caravaggio La Natività, opera del 1609, che fu trafugata nel 1969 e mai più ritrovata.

Per non tradire il vero spirito del Natale, il ricavato della passeggiata verrà donato all’Associazione la carezza di Viky e Giorgia-Onlus che si occupa di sostenere i piccoli pazienti cardiologici e le loro famiglie presso l’ospedale dei Bambini di Palermo. La visita guidata sarà condotta da Igor Gelarda, storico della città, e da Claudia Bardi Presidente dell’Associazione Palermo aperta a Tutti-Onlus. Per partecipare è chiesto un contributo di 8 euro a persona (i bambini sotto i 5 anni non pagano), che si verserà direttamente sul posto.

Siccome i posti sono limitati è assolutamente necessario prenotarsi tramite una email a palermoapertaatutti@gmail.com, idnicando cognome e recapito telefonico o telefonando al 3208704374 Il raduno è previsto alle ore 10, della Viglia di Natale, di fronte la Chiesa di San Giovanni degli Eremiti.