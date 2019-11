Da Giafar a Maredolce, la passeggiata della domenica alla scoperta dei tesori della città

Prossimo appuntamento con le passeggiate di Siciliando domenica 1° dicembre, con raduno in piazza Emiro Giafar alle ore 09.30. Durata della visita: da due a tre ore.

In attesa che il Castello di Maredolce entri a far parte del percorso Arabo Normanno promosso a Palermo dall'Unesco, Siciliando porta i suoi iscritti alla scoperta del prezioso sito tra i rioni Brancaccio e Ciaculli, in una vasta area verde ricca di agrumeti e sorgenti naturali. Insieme allo storico e scrittore Emanuele Drago e alla guida Barbara Mazzola, sarà possibile rivivere le atmosfere dei luoghi che furono prima dell'Emiro Giafar e che in seguito divennero residenza di villeggiatura dei sovrani normanni: l'antico sollazzo, la fonte della Favara, il parco e l'ampio bacino in cui si trovava la peschiera di acqua dolce. Ultima tappa la chiesa di San Ciro a Maredolce.

Per prenotazioni è possibile inviare una mail all'indirizzo SiciliandoStyle@gmail.com. Condizioni riservate ai nostri associati (costo tessera associato annuale 5 euro)