Montemaggiore, alla scoperta del bosco di Favara e Granza: passeggiata fino al lago Bomes

Alla scoperta del Bosco di Favara e Granza, passeggiata fino al lago Bomes Riserva Naturale Orientata Bosco di Favara e Bosco Granza Appuntamento ore 10.15 a Montemaggiore Belsito.

Un’altra domenica d’autunno da trascorrere nel Bosco! Il 24 Novembre torneremo a passeggiare sui tappeti di foglie che si formano sui sentieri a seguito del “foliage” stagionale, circondati dalla caratteristica vegetazione boschiva coperta di muschio verde. Porteremo i nostri bimbi nella Natura fantastica ed evocativa del Bosco di Favara e Bosco Granza, una Riserva Naturale poco nota ma di grande valore naturalistico, grazie ad alcuni dei tratti boschivi meglio conservati di tutta la Sicilia. La passeggiata si svolgerà lungo un sentiero molto confortevole abbastanza semplice che ci condurrà al Lago Bomes, un lago temporaneo che si alimenta delle acque piovane dell’autunno e dell’inverno per poi prosciugarsi in estate con l’esaurirsi delle piogge. Sulle sponde del Lago faremo una sosta ristoratrice per goderci insieme il gustoso momento del pic nic e leggere un libro consigliato dalla Libreria Carabà che coinvolgerà i nostri bimbi ad apprezzare meglio la magia del Bosco.

Promemoria del materiale/abbigliamento obbligatorio 1. Scarponcini da trekking a caviglia alta (meglio se impermeabili) 2. almeno 1,5 litri di acqua 3. un capo caldo per la sosta 4. giacca impermeabile Materiale/abbigliamento consigliato 1. bastoncini da trekking 2. indumenti e scarpe di ricambio.

Info e costi Costo escursione: € 10,00* Per i soci di Tulime Onlus regolarmente tesserati per l’anno in corso il costo di ogni singola escursione è di € 6,00. Per i nuovi tesserati, la prima escursione è gratuita. Il costo della tessera annuale a Tulime Onlus è di € 25,00. Bambini 0-10 anni gratuiti; 10-15 anni € 3,00*. * Tutti i proventi di Camminando con Tulime sono donati all’associazione Tulime Onlus per lo svolgimento dei progetti di cooperazione in Tanzania e Nepal. Il costo include la copertura assicurativa e la guida. Pranzo a sacco a carico dei partecipanti. Arrivo al luogo d’incontro è con auto propria**. L’adesione all’escursione dovrà essere confermata entro le ore 12.00 di sabato 23 Novembre.

L’escursione potrà essere annullata da Tulime Onlus senza alcuna responsabilità nei confronti delle persone che hanno manifestato interesse ad aderire. Tulime Onlus si impegna a dare tempestiva comunicazione dell’eventuale annullamento dell’escursione. Mail: comunicazione@tulime.org

APPUNTAMENTO: Via Maria degli Angeli, 154, 90020 Montemaggiore Belsito (PA), di fronte Superal Minimarket. Da Palermo: Autostrada A19/E90 fino a Termini Imerese. Uscita verso Agglomerato Industriale. Proseguire per SS113 e SS120 direzione Montemaggiore Belsito, una volta giunti in paese proseguire sulla strada in direzione Alia (SP7), fino al Minimarket Superal.

