[In]visibilia, parole, immagini e suoni del sacro: la passeggiata per i monasteri di via Toledo

All’interno della manifestazione [In]Visibilia, parole, immagini e suoni del sacro, organizzata dall’Arcidiocesi di Palermo, ufficio Beni culturali, si inserisce la passeggiata tematica “I monasteri della Via Toledo” che domenica 19 maggio vi farà rivivere il fascino di una Palermo che non c’è più: monasteri ricchi di opere d’arte, storie di nobili fanciulle monacate senza vocazione, dolci e pasticcini che apparivano magicamente oltre le grate con la ruota della clausura.

Attraverso la lettura di alcune pagine del libro “ I segreti del chiostro”, l’autrice Maria Oliveri, vi condurrà per mano, in un’atmosfera d’altri tempi, lungo la via Vittorio Emanuele. Munitevi di scarpe comode e di macchina fotografica. Si parlerà del Monastero di Sant’Elisabetta regina, del monastero della Badia Nuova, del monastero dei Settangeli, del monastero del Santissimo Salvatore, del Monastero dell’Origlione, del Monastero di Santa Chiara, del Monastero di MonteVergine, del Monastero del Cancelliere, del Monastero della Martorana e del Monastero di Santa Caterina, dove si terminerà in dolcezza con una piccola degustazione. Sarà anche possibile acquistare il volume “ I segreti del chiostro”, seconda edizione, con una nuova veste grafica e nuove ricette. Raduno dei partecipanti in via Vittorio Emanuele alle ore 10.15 davanti alla Facoltà Teologica. La prenotazione è obbligatoria.