Passeggiata tra i luoghi strani, insoliti e curiosi di Palermo

Tutti conoscono i monumenti della Palermo classica, le meraviglie dell'Arte Araba normanna e del Barocco. Ma c'è anche una Palermo sconosciuta, bizzarra, alle volte tragicomica. La vostra guida Nicola, Palermitano purosangue, nato, pasciuto e cresciuto fra i vicoli del centro storico, vi porterà a scoprire degli angoli che magari non avevate mai visto, oppure conoscevate ma dei quali non sapevate la storia. Curiosità, aneddoti, fattarelli e curtigghi secolari di un popolo che da mattina a sera si è sempre “incignatu”. Alla scoperta della vera anima di Palermo. Il tour, a piedi, ha una durata di circa due ore, e sarà effettuato secondo le regole previste dai protocolli anti COVID 19 . Si raccomandano scarpe comode.

Appuntamento ore 18.00 Teatro Massimo (davanti il cancello d'Ingresso)

Quota di partecipazione €10 a persona - Bambini fino a 10 anni gratis

