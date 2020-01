Promenade a Isola delle Femmine, la passeggiata in abiti d'epoca come nel '700

“Promenade à l’île des Femmes”. Passeggiata a Isola delle Femmine nell’arte del vestire dal Settecento ai nostri giorni. Organizzata da BCsicilia, Mikifrà, Carisma e con il patrocinio del Comune si terrà domenica 26 Gennaio 2020 alle ore 10,30 a Piazza Pittsburg, a Isola delle Femmine, la manifestazione “Promenade à l’île des Femmes. Passeggiata a Isola delle Femmine nell’arte del vestire dal Settecento ai nostri giorni”.

L’iniziativa, che continuerà per le vie principali del paese, prevede “Defilè abiti sposa del ‘900”, tratte dalla collezione privata di Agata Sandrone (Presidente BCsicilia Isola delle Femmine), “Defilè outfit moderni”, rilettura grafica e coloristica siciliana nei tessuti ed accessori dei designer Mikifrà Michele Bassetta e Francesco Lombardo (Laboratorio ALAB Mikifrà di Cinisi), “Defilè abiti ispirati al ’700 e ‘800” della stilista Marisa Orefice e Rosy Rosmarì Purpura (Presidente di Carisma moda e Spettacolo), ed infine una mostra di veicoli d’epoca, a cura del Circolo Vernagallo auto e moto d’epoca.

Una passeggiata domenicale nei luoghi più caratteristici di Isola delle Femmine con dame e cavalieri che indosseranno abiti in stile ‘700 e ‘800, spose in abiti originali del ‘900 e modelle fashion che percorreranno le strade e le piazze principali. Uno spettacolo che coinvolgerà tutti i presenti. Tre defilè per conoscere e soprattutto apprezzare e difendere il nostro patrimonio artistico e culturale anche sotto l’aspetto stilistico della moda dal passato. Palcoscenici principali saranno il mercato del pesce, il mercato del contadino, piazza Pittsburgh e la via Cristoforo colombo dove si terrà in mostra delle auto d’epoca.