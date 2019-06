Un giro con Cagliostro, la passeggiata tra storia e leggenda in giro per Palermo

Un giro con Cagliostro. La nuova passeggiata firmata Siciliando. Chi era Giuseppe Balsamo? Quali misteri si celano dietro la figura del leggendario Conte di Cagliostro?

Siciliando è pronta per una nuova avventura: domenica 23 giugno, appuntamento alle 09:00, in piazza Verdi a Palermo, per esplorare i luoghi dell'infanzia e quelli in cui Cagliostro tornò, a vent'anni dalla fuga, insieme a Lorenza Feliciani, la compagna. Il piacere della scoperta per le strade del capoluogo siciliano con storie e aneddoti che via via il professore e storico Emanuele Drago ci racconterà.

Con Siciliando presente ancora una volta la bravissima Barbara Mazzola che curerà la teatralizzazione dell'evento. Con lei sarà come tornare indietro nel tempo e rivivere la storia del Conte di Cagliostro. Il tour si concluderà alla Cala.