Passeggiata culturale tra Genio e pupi

In onore della prima giornata dedicata al Genio di Palermo le associazioni Il Genio Di Palermo e OmniaCultura presentano la prima di una serie di passeggiate culturali dedicate alle famiglie, volta alla scoperta di questa figura tanto misteriosa quanto affascinante. La passeggiata partirà da Piazza Pretoria sabato 20 gennaio alle ore 10 e vi parlerà dei tanti miti e delle tante storie del Genio di Palermo.

Non si tratterà di una visita guidata tradizionale ma di un'occasione unica per potere mostrare a tutti in maniera innovativa e affascinante un piccolo e prezioso spaccato antropologico della città di Palermo. Alle 10:30 avrà luogo, nel piano della cattedrale di Palermo, un'estemporanea en plein air ispirata alla nostra passeggiata a cura dell'Associazione Grifone Arte (#Calapanama). Al termine della passeggiata seguirà uno spettacolo inedito del puparo storico Nicola Argento, scritto appositamente per l'occasione.

E' previsto un contributo di 6 euro a bambino e 10 euro ad adulto, volto a coprire il ticket di ingresso al teatro nonché le spese necessarie allo svolgimento delle attività. Previsti sconti per famiglie. Per i bambini fino a tre anni la partecipazione è gratuita. L'evento rientra nelle iniziative di Palermo Capitale della Cultura 2018 con il Patrocinio del Comune di Palermo. #Prenotazioni su: dragostefano.pa@gmail.com (Genio di Palermo) prenotazioni@omniacultura.it comunicati.giusinaperna@gmail.com