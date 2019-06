Passeggiata all'alba nel giorno del solstizio d'estate, e Maurici racconta il Cassaro

Una passeggiata suggestiva per osservare una delle albe più belle dell’anno. Venerdì 21 giugno alle 5.15 sarà raccontato, direttamente da uno degli autori, Civiltà del sole in Sicilia, il volume di Ferdinando Maurici, Vito Francesco Polcaro e Alberto Scuderi, edito da Kalós.

Appuntamento a Porta Nuova nel cuore di Palermo: il professore Maurici, direttore del museo di Palazzo D’Aumale a Terrasini, accompagnerà il pubblico lungo il Cassaro per raggiungere Porta Felice. Da lì si osserverà lo spettacolo suggestivo del sole che sorge attraverso la porta nel giorno del solstizio d’estate e si potrà scattare qualche foto per immortalare questo imperdibile evento. Al termine della passeggiata ai partecipanti sarà offerta la colazione da MadoniEat, in via Butera. Per partecipare alla passeggiata gratuita si potrà prenotare entro mercoledì 19 giugno, inviando una mail a info@edizionikalos.com. Durante l’evento sarà possibile acquistare il volume.

Civiltà del sole in Sicilia è uno studio nel campo totalmente inesplorato dell’archeoastronomia siciliana, che porterà gli autori a visitare significativi luoghi-simbolo per l’analisi dei manufatti e la raccolta delle testimonianze, in un cammino di ricerca preciso e appassionante che riserverà molte sorprese. In questo volume, come suggerisce l’archeologo di fama internazionale Jeremy Johns, prende corpo “l’attraente ipotesi in crescente aumento formulata dagli autori: e cioè che sembra esserci un numero veramente stupefacente di siti, sparsi per tutta l’Isola, dove gli abitanti preistorici della Sicilia adattarono emergenze naturali del paesaggio per celebrare e annodare il legame tra il cielo e la terra su cui essi vivevano”.