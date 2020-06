Pedala e schiticchia, passeggiata in bicicletta alla scoperta del Parco della Favorita

Sabato pomeriggio, Asd SocialBike, in collaborazione con Osteria Ballarò, vi propone una rilassante passeggiata dentro al Parco della Real Favorita, con aperitivo finale.

Pochi sanno che il Parco della Favorita è uno dei Parchi cittadini più estesi d'Italia, disseminato di gioelli architettonici. Realizzato nel 1799 come riserva di caccia di Ferdinando IV di Borbone, è il luogo ideale per una rinfrescante passeggiata dopo una giornata al mare o di lavoro, accompagnati dalla nostra guida, che vi delizierà con curiosità e storie durante una pedalata sportiva e rigenerante. Tour facile, per tutti.

Il tour in bicicletta sarà guidato dalla guida abilitata Chiara Minì. Contributo: 7 euro soci, 10 euro non soci. Il Tour partirà con un minimo di 5 partecipanti, massimo 12 persone. Prenotazione obbligatoria. Se non possiedi una bicicletta, prenotala: il contributo per 3 ore è di 7 euro. Al termine del tour Osteria Ballarò vi proporrà un aperitivo.

Il programma

ore 16.30 appuntamento presso ASD SocialBike

ore 16.50: partenza

ore 17:15 appuntamento presso il Giardino Vincenzo Florio, Case Rocca (scalinata)

ore 17.30 partenza

ore 20: aperitivo Osteria Ballarò

Si pregano i partecipanti di portare con se la propria mascherina. Seguendo le vigenti direttive, il tour rispetterà gli standard sul distanziamento e la guida indosserà i dispositivi di sicurezza richiesti. Il tour avrà luogo esclusivamente in aree aperte.