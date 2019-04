Pasqua all'insegna della musica e del cibo, Claudio Terzo al Balata Sicilian Experience

Claudio Terzo suonerà domenica 21 aprile al “Balata Sicilian Experience” (via Roma 218 – ore 13:30) per un pranzo di Pasqua intimo e sofisticato. Il Balata Sicilian Experience è uno spazio dedicato alle eccellenze siciliane, un luogo in cui vivere, assaporare ed esportare la cultura di un'isola millenaria ogni giorno da riscoprire.