Pasqua, Via Crucis e passione di Cristo: a Terrasini la sacra rappresentazione

Mercoledì 28 marzo alle ore 20.30, a Terrasini, per la ricorrenza pasquale sarà organizzata la Via Crucis, la sacra rappresentazione della passione di Cristo.

"La Sacra Rappresentazione della passione di Cristo avvenuta lo scorso anno ha dato vita a un gruppo di volontari che, nel corso dell'anno, ha messo su eventi legati alla tradizione e alla cultura del nostro territorio - spiega Vincenzo Cusumano, assessore al Turismo, Sport e Spettacoli -. E' stato un anno ricco di appuntamenti per questo nuovo collettivo. e si vuole continuare con una nuova rappresentazione della morte e risurrezione di Gesù Cristo volendo cogliere l'aspetto umano di un evento che ha segnato la storia. Le parrocchie, i fedeli e l'amministrazione comunale vogliono accendere i riflettori sulle debolezze umane e le paure tipiche degli uomini, quelli fatti di carne ed esperienze dolorose".

"Proprio per questa nella Via Crucis di Terrasini edizione 2018 sarà messa in evidenza la figura di Ponzio Pilato con un monologo appositamente scritto per l'occasione: l'uomo diventato simbolo dell'ignavia - prosegue -. Ne vogliamo cogliere le fragilità e l'impotenza di fronte alla magnificenza di un Dio a lui sconosciuto. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare a un momento di riflessione per scoprire che i valori del nostro tempo sono e possono essere quelli di un'epoca lontanissima...e che l'uomo di allora è l'eroe di adesso: Gesù".