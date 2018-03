Il teatro Massimo come non lo avete mai visto: le visite guidate per Pasqua

Domenica 1 aprile, giorno di Pasqua, e lunedì 2 aprile il Teatro Massimo è aperto alle visite guidate secondo l’orario consueto, dalle 9,30 alle 18,00 (ultimo ingresso alle 17,30).

Per festeggiare l’arrivo della primavera, da domenica 1 aprile e per tutto il mese il Teatro Massimo offre una riduzione sul prezzo dei biglietti per la visita guidata che comprende anche la Terrazza, dalla quale si ammira un panorama mozzafiato che abbraccia tutta la città. La visita guidata, della durata di 30 minuti circa, consente di visitare la Sala Grande, il Salotto annesso al Palco Reale, la Sala Pompeiana o dell’Eco, la Sala degli Stemmi e il Foyer. La visita è accessibile ai disabili. Biglietti: intero 8 euro, ridotto 5 euro (meno di 25 anni, più di 65), ingresso gratuito per i bambini con meno di sei anni. Tutti i giorni.

La visita alla terrazza si effettua in aggiunta alla normale visita guidata del teatro con gli stessi orari (ogni giorno dalle 9,30 alle 18,00, ultimo ingresso alle 17,30). Si consigliano scarpe comode e senza tacchi, in considerazione della complessità del percorso.La terrazza non è accessibile alle persone con ridotta capacità motoria né alle sedie a rotelle. Biglietti per la visita guidata del Teatro e della Terrazza, per tutto il mese di aprile al prezzo speciale di15 euro, ridotto 10 euro (meno di 35 anni). Tutti i giorni.

