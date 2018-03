Centomila tessere di cioccolato per costruire un maxi mosaico, la Pasqua la Forum

Centomila tessere di cioccolato per costruire un maxi mosaico pasquale. E' l'iniziativa che Forum Palermo propone giovedì 29 e venerdì 30 marzo a piazza Fashion che per l'occasione si vestirà a festa con una scenografia creata ad hoc.

I quadratini di cioccolato bianco, al latte e fondente saranno distribuiti ai visitatori che, insieme a degli assistenti qualificati tutti muniti di cappellino, guanti e grembiule, andranno a posizionarli all'interno di un grande rettangolo, quattro metri per due, per comporre un grande puzzle dove verranno disegnate le immagini di un uovo di Pasqua, di un coniglio e del logo del centro commerciale. A Forum Palermo arriveranno dunque migliaia di tavolette di cioccolato che verranno divise in forme geometriche, alla realizzazione dell'opera dolciaria potranno partecipare tutti sia adulti che bambini.

Giovedì 29 è la giornata in cui prenderà il via l'allestimento del mosaico (ore 10/13 e 16/20) che proseguirà anche il giorno successivo (ore 10/13), alle ore 18 di venerdì ci sarà il taglio del nastro, l'inaugurazione dell'opera cioccolatosa e gli auguri di Pasqua da parte della direzione di Forum Palermo. Subito dopo si passerà tutti insieme alla degustazione del mosaico: bianco, al latte e fondente. Insomma, ce n'è per tutti i gusti.