Il cammino della croce in melologo, ad aprire la serata le musiche di Ennio Morricone

Lunedì 26 marzo alle ore 21.15 presso la parrocchia San Francesco di Paola a Palermo, “Il Cammino della Croce in Melologo”. Le immagini suggestive della Passione di Cristo saranno rievocate dalle voci narranti di Federica D’Amore e Giusy Stagnitta e dalle musiche dell’Orchestra Florulli.

Una rappresentazione letterario-musicale suggestiva, profonda e intensa. La serata si aprirà con le musiche di Ennio Morricone, compositore, direttore d'orchestra e arrangiatore italiano e “Sangreal” di Hans Zimmer. A seguire “Il Cammino della Croce in Melologo”, con le musiche di Alberto Lo Cicero. Il melologo è un testo letterario recitato con accompagnamento musicale, quello proposto recita La Via Crucis. Altri compositori impiegarono il Melologo in guisa di scena all’interno di opere teatrali, come Mozart, Beethoven, Cherubini e Weber, R. Strauss, Stravinskij e altri grandi musicisti.

Il Melologo

Iniziatore del genere Melologo fu J. Rousseau con le musiche di Coignet, successivamente la forma Melologo fu perfezionato da C. Benda nel 1775. Altri compositori impiegarono il Melologo in guisa di scena all’interno di opere teatrali, come Mozart, Beethoven, Cherubini e Weber. Nel secolo scorso in tempi più recenti il Melologo è stato ripreso da R. Strauss, Stravinskij e altri compositori famosi.

Lidio Florulli

Vincitore del concorso come violinista all’Orchestra Sinfonica Siciliana e concertino nell’Orchestra dell’E.A.T. Massimo di Palermo. Ha seguito i corsi di direzione d’Orchestra presso l'Accademia Chigiana di Siena, tenuti dal M° F. Ferrara, dal quale ha ricevuto i complimenti per temperamento e talento, e nell’86 tenuti dal Maestro C. M. Giulini. All'Aquila nell'87 si classifica primo al corso internazionale di direzione d'orchestra presso l’Orchestra Sinfonica Abruzzese. Fondatore e direttore dell’Orchestra da Camera Siciliana, direttore dell’Orchestra Siciliana Ethos, direttore responsabile dell’Orchestra dell’E.A.T. Massimo Bellinidi Catania, ha effettuato una tournèe come direttore ospite di prestigiose Orchestre negli U.S.A. Nel ‘95 ha diretto l’Orchestra Sinfonica del Trocadero di Parigi e in diverse città europee, come Lussemburgo, presso la sede del Parlamento Europeo, e Strasburgo in presenza del Presidente Mitterand. In occasione del 5° Anniversario della morte di Paolo Borsellino, ha diretto l’Inno alla Gioia di Beethoven, con la partecipazione di Carla Fracci. Nel 2002 ha diretto l’Orchestra Sinfonica Siciliana nella stagione ufficiale e in tournèe nei maggiori siti siciliani, come il Teatro Greco di Taormina, l’Anfiteatro Romano di Siracusa e la valle dei Templi di Agrigento. Il 21 giugno 2002 ha diretto presso il Teatro Massimo di Palermo alla presenza del capo dello Stato C.A.Ciampi. Già consulente musicale dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, nel 97 ha fondato l’Orchestra da Camera Florulli. Il 19 giugno 2005 viene insignito del Diploma Honoris Causa in Scienze della Comunicazione e dell’Oscar del Mediterraneo come Direttore d’Orchestra, consegnato a Villa Igea dal Presidente della Regione Siciliana. In occasione del centenario della Targa Florio compone l'Inno alla Targa Florio, eseguito e diretto in prima esecuzione il 7 maggio del 2016 a Palermo davanti a migliaia di persone e registrato da diverse emittenti televisive. Contemporaneamente all’attività di direttore d’Orchestra, svolge anche quella di docente di violino presso il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini di Palermo.

L’Orchestra Florulli

Nasce nel 1995 per volontà dello stesso direttore Lidio Florulli, esibendosi in numerosi concerti per conto di diversi Enti pubblici in Italia e all’estero. La prima esecuzione all’estero risale al ‘95 nelle città di Lussemburgo e Strasburgo per conto del Parlamento Europeo, alla presenza del Presidente francese Mitterand. Il 19 Gennaio 1997 l'Orchestra si è esibita a Palermo alla presenza del capo dello stato Scalfaro e nel giugno del 2002, in occasione del 10° anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio, l’Orchestra ha tenuto un concerto presso il Teatro Massimo di Palermo alla presenza del Presidente Ciampi, dal quale ha ricevuto i complimenti per l’esecuzione e la scelta dei brani. Nel corso degli anni si è sempre esibita con successo di pubblico e critica.

Alberto Lo Cicero, Federica D'Amore e Giusi Stagnitta

Alberto Lo Cicero: diplomato in musica corale e direzione di coro, pianoforte. Dopo gli studi di composizione si perfeziona all'Accademia di Fiesole in direzione e analisi. Vanta numerose collaborazioni musicali e teatrali in qualità di pianista e direttore con artisti di chiara fama. Il Melologo “Il Cammino della Croce” è stato rappresentato in prima assoluta nel 2006 per la “Rassegna di Musica Sacra” di Monreale diretta dal Maestro Lidio Florulli. Federica D'Amore: diplomata come attrice alla scuola del teatro Biondo diretta da Emma Dante, ha recitato in diversi drammi teatrali nei maggiori teatri e festival italiani ed esteri. Su Rai 1 debutta nel ruolo di Lucia Borsellino riscuotendo vivo successo. Giusi Stagnitta: giovane architetto dedita alla Parrocchia San Francesco di Paola, spesso collabora nella lettura dei testi Sacri e volontaria nelle attività culturali della Chiesa.