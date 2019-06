Silencio party, la musica house è di casa allo stand Florio

Va in scena allo Stand Florio, sabato 22 giugno dalle ore 18:30, per la rassegna di musica e teatro #standfloriolive, il party Silencio. Silencio è una serata modulabile in tante versioni e presso lo Stand Florio sarà un’aperitivo in musica, ma nulla di commerciale, è la musica house il collante più importante della serata: house di ricerca suonata rigorosamente in vinile.

Corrado Fortuna e Giacomo Virzì ne sono i due dj “resident”. Corrado Fortuna attore, regista, conduttore televisivo e scrittore. Giacomo Virzì producer, musicista e dj. Silencio è una festa sempre in movimento nel tempo e nello spazio, che si avvale di tante collaborazioni con amici artisti che arrivano a Palermo o ovunque Silencio si sposti per l’occasione. Da ultima quella con Frankie hi - nrg mc con il suo dj set "L'Alto Parlante Gira Dischi". Un'astronave colma di buona musica pronta a coinvolgere chiunque salga a bordo. Silencio verrà anche animato dal visual art live di Giorgio Lo Bosco.