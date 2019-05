Torna il party di Silencio, ai Candelai arriva anche la musica di Frankie Hi-Nrg

In occasione della presentazione del primo libro di Frankie Hi-Nrg Mc "Faccio la mia cosa" edito Mondadori giovedi 16 maggio ore 18.30 presso la Mondadori Bookstore (Sanlorenzo Mercato di Palermo), venerdì 17 maggio a I Candelai di Palermo (via Candelai 65 - ore 22.30 - biglietti € 8,00) il party di Silencio noto per il dj set di Corrado Fortuna, Giacomo Virzì e Nunzio Borino sarà arricchito da un ospite d’eccezione: Frankie hi-nrg mc, un artista che ha fatto di impegno ed eclettismo la propria cifra stilistica.

“L’Alto Parlante Gira Dischi” è il nome del dj set di Frankie hi-nrg mc, che proponendosi in veste di DJ, offrirà al pubblico palermitano una selezione di musica rap/hip hop ed elettronica, spaziando tra celebri hit, tesori nascosti dell’underground ed interpretando LIVE alcuni dei suoi maggiori successi.

Frankie hi-nrg mc (Torino, 1969) è un eclettico rapper italiano, sulla scena da oltre 20 anni, che ha dimostrato il proprio talento in numerosi campi di espressione. Ha all'attivo 6 album, l’ultimo dei quali “Essere Umani” prodotto dalla sua etichetta Materie Prime Circolari e vanta numerose collaborazioni con grandi artisti e cantanti come Fiorella Mannoia, Giorgia, Daniele Silvestri, Simone Cristicchi, Roy Paci, Pacifico, Niccolò Fabi, oltre agli americani Nas e RZA; ed inoltre con Vittorio Gassman, Franca Valeri, Paola Cortellesi, Ascanio Celestini, Piera degli Esposti, Antonio Rezza.

Inizia la propria carriera nel 1991 con un grande successo, "Fight Da Faida”, segnalandosi immediatamente come autore impegnato ed appassionato, interprete di temi sociali. E’ autore di grandi successi come "Potere alla Parola", "Libri di Sangue", "Rap Lamento", "Direttore". La sua "Quelli che benpensano" viene eletta Canzone dell'anno 1998 da Musica! di Repubblica. Nel 2008 ha partecipato al Festival di Sanremo con "Rivoluzione" e l'anno successivo al progetto “Domani 21/04/2009: Artisti Uniti per l'Abruzzo".

Nel 2014 ha partecipato nuovamente al Festival di Sanremo, con il brano “Pedala”, scelto come sigla del Giro d’Italia 2014. Dal 1993 ha realizzato oltre 30 tournée che lo hanno portato ad esibirsi accompagnato dalla propria band nei più prestigiosi locali italiani, oltre che ad importanti manifestazioni quali il “Concerto del PrimoMaggio" a Roma (in 4 edizioni), "MTV Day", "CocaCola Live @ MTV", 2 edizioni del “Premio Tenco", etc. Il "DePrimo Maggio Tour" del 2009, spettacolo multimediale consistente in 1h45' di musica e video sincronizzati, ha toccato oltre 40 città italiane.