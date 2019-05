La musica house è di casa a Palermo, Silencio party sbarca a I Candelai

Venerdì 3 maggio Silencio torna a I Candelai di Palermo (via dei candelai, 65 - ore 22.30 - ingresso € 5,00 entro mezzanotte - € 7,00 dopo mezzanotte). Durante la serata il live di 1999 e successivamente il dj set di Nunzio Borino, Corrado Fortuna e Giacomo Virzì.

Silencio è una serata modulabile in tante versioni. Questa volta un party vero e pro-prio, pensato per ballare fino alle ore piccole. È la musica house il collante più importante della serata: house di ricerca suonata rigorosamente in vinile. Oltre i due “resident”, Silencio si avvarrà, nel tempo, di tante collaborazioni con amici dj che verranno a Palermo o ovunque Silencio si sia spostata per l’occasione. Silencio è infatti una festa sempre in movimento nel tempo e nello spazio.