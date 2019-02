Venticinque anni in sella alle Harley-Davidson, la festa del Palermo Chapter al Dorian

Venticinque anni: una tappa importante, un lungo tratto di strada percorso in sella alle mitiche Harley-Davidson, un viaggio durato un quarto di secolo, una data tutta da festeggiare. Il Palermo Chapter Italy, il club motociclistico che rappresenta la tradizione H.O.G. (Harley Owners Group) a Palermo, celebra il suo 25° compleanno con un party indimenticabile al Dorian al Tasmira. La colonna sonora della serata è affidata agli Screamin' Pipes. La band - composta da Giorgio Spica alle tastiere e voce, Guglielmo Mogavero e Alessandro Mirabella alle chitarre, Marco Grisanti al basso e Gianfranco Raiola alla batteria - proporrà grandi classici dell'hard-rock e del rock blues. Per gli amanti della dance e dei ritmi sfrenati, la festa continua fino a tarda notte con un dj set. L'ingresso è libero per i club motociclistici. Per il resto dell'utenza è previsto l'ingresso a 7 euro (comprensivo di una consumazione).

