Party nudo, la festa un po' trasgressiva tra techhouse ed electro-pop a I Candelai

Degenerat* di tutta Palermo ri-unitevi! E' tempo di queerilla. "Ci sono cretini che hanno visto la Madonna e ci sono cretini che non hanno visto la Madonna". Non importa se la Madonna che vediamo in fondo siamo noi, se per ogni Madonna che non vediamo innalziamo altari a ogni eccesso, tutt* stravediamo quando perdiamo la misura delle cose. Party Nudo la misura non l’ha mai avuta, per questo abbiamo costruito un immenso altare al peccato, unico #dogma in cui crediamo ciecamente. Ingresso: 5 euro. Apertura porte 23:00 .Dj set di:

Cktc (electro, synth-pop, electro-pop, techno), Eva Ernst (frenchtouch, electro, techhouse), Pop_up Ecouter (electro-boh, pop-porno, au-dèla des enfants). Super special guest: Lady Greg. Videomapping del Sicilia Queer filmfest. Ph.: Fabrizio Milazzo. *Party Nudo in collaborazione con: Sicilia Queer filmfest, Palermo pride e I Candelai.