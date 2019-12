Un cenone di Capodanno per gli “ultimi”, all’Albergheria si brinda in chiesa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un cenone per gli “ultimi” all’insegna della condivisione, della solidarietà, per brindare tutti insieme in chiesa l’arrivo del nuovo anno. Questo l’evento pensato da padre Massimiliano Turturici e i fedeli della parrocchia San Giuseppe Cafasso di via dei Benedettini, all’Albergheria. Chi vorrà partecipare potrà portare qualcosa di pronto da casa e sarà allestito un buffet da condividere con tutti (obbligatoria la prenotazione al numero 328.4616655). Si inizia alle 20 con cenone, balli e giochi. Alle 23,45 spazio all’adorazione eucaristica di ringraziamento animata dalla comunità Servi dello spirito. Dopo la mezzanotte brindisi al nuovo anno, buffet di dolci, balli e musica.

