Foro Italico, il parco della salute compie 3 anni e fa un regalo alla città

Mercoledì 18 dicembre il Parco della Salute, al Foro Italico, compie i suoi primi 3 anni e lo fa festeggiando con un regalo ai cittadini. Appuntamento alle ore 15.30 per l’inaugurazione del nuovo punto dedicato al sostegno della maternità. Il baby pit•stop potrà essere utilizzato dalle mamme che allattano i propri bimbi in un ambiente rilassante. La casa in legno sarà anche punto di partenza di un percorso dedicato alla educazione ambientale, oggi potenziato con materiali naturali e la piantumazione di nuove alofite mediterranee che arrivano fino in riva al mare. Il percorso verrà utilizzato dagli educatori di Vivi Sano Onlus durante gli incontri con le scolaresche. In occasione del compleanno verranno anche piantumati tre nuovi alberi da singoli donatori.

Una cultura del dono e dell’accudimento resa possibile grazie alla collaborazione di alcuni partner del parco con UniCredit in testa che attraverso le risorse destinate dalla Carta Etica ha sostenuto l’idea. Sostegno anche dall’azienda Fortezzza e da enti del terzo settore attivi sul territorio: la Fondazione Pizzo Morello, l’ADV Regalami un sorriso, la sezione provinciale dell’Unicef che sostiene la nascita di punti allattamento e Livia Onlus, associazione costituita da Angelo e Roberta Morello in ricordo di Livia scomparsa all’età di 18 anni per una rara cardiopatia non diagnosticata. A Livia è intitolato il Parco della Salute, in suo ricordo verrà spenta la terza candelina.