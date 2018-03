Laboratori di lettura per bambini alla biblioteca comunale di Pallavicino

Sabato 24 marzo, in occasione della Giornata nazionale della promozione della Lettura, la biblioteca comunale di Pallavicino (via Spata 20), in collaborazione con l'associazione Palermobimbi organizza due laboratori di lettura per bambini, divisi in altrettante fasce d'età: 3-5 anni e 6-9 anni.

Il primo laboratorio, con inizio alle ore 16,30, dedicato ai bambini 3-5 anni, propone la lettura del silent book “L’uovo e la Gallina”, Iela e Enzo Mari, Babalibri seguita da un laboratorio creativo con le uova di gallina.

Il secondo laboratorio a partire dalle ore 17,30, è rivolto ai bambini 6-9 anni e prevede la lettura partecipata ad alta voce di "Sofia, la mucca musicista”, di Geoffroy de Pennart, Babalibri, e a seguire un laboratorio creativo di strumenti musicali fai da te.

L'iniziativa ha lo scopo di sottolineare l’importanza della lettura come strumento essenziale per lo sviluppo e la crescita culturale.