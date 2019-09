Santa Rosalia, torna il palio dei quattro mandamenti: via alla corsa lungo il Cassaro

Dopo il successo degli anni passati, domani torna con la sua quarta edizione il Palio di Santa Rosalia dei quattro mandamenti. L’evento, ricco di storia, si rifà alle antiche corse podistiche organizzate dalle istituzioni durante i momenti di festa patronali, ed è organizzato dall'Acsi Sicilia Occidentale in collaborazione con il Comune di Palermo.

Alle 19 prenderà il via la corsa con gli atleti, un massimo di quaranta, divisi in quattro squadre, ognuna in rappresentanza dei quattro mandamenti cittadini (Albergheria, Kalsa, Loggia e Saralcadio). La corsa si svolgerà lungo il Cassaro, attraversando l’asse che va dalla Cattedrale a piazza Bologni, in un tratto di grande bellezza storica di circa 1500 metri che sarà percorso più volte e ad ogni giro si lancerà uno sprint di circa 300 metri. Alla squadra vincente sarà assegnato il Palio che da quattro anni viene conservato a Palazzo delle Aquile in onore della manifestazione.