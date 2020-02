Palermofoto, sguardo personale spazio comune: le foto di nove artisti in mostra

“Sguardo Personale Spazio Comune” è la prima di una serie di mostre che ACSI associazione di cultura e sport e Palermofoto dedicano interamente ai più promettenti tra gli allievi ed ex allievi della loro scuola di fotografia attiva a Palermo sin dalla fine degli anni ottanta. Nella sede di Palermofoto esporranno nove autori proponendo al pubblico altrettanti lavori inediti.



“Sguardo Personale Spazio Comune” non è una mostra collettiva, ma una collezione di piccole mostre personali. Ciascuno tra i nove autori coinvolti infatti metterà in mostra una propria ricerca fotografica personale, collaborando assieme agli altri, all’allestimento e alla gestione dello spazio comune espositivo.



Gli autori di “Sguardo Personale Spazio Comune”:

Andrea Cangialosi

Rosilin Collura

Federico Di Trapani

Valeria Fanciullo

Gerlando Giaccone

Salvatore Inguì

Valentina Onufrio

Alessia Siragusa

Sergio Tulone

