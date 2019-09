Al via la sesta edizione del Palermobimbi Sports Day

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Al via la VI edizione del Palermobimbi Sports Day e ci sarà da divertirsi tanto, come sempre, provando le molteplici discipline sportive disponibili per una prova gratuita o una consulenza tecnica. Ma quest’anno si sono scomodati anche gli unicorni per far divertire anche i ragazzi più pigri, coinvolgendoli in una gara acquatica di velocità in piscina, cavalcando i mitici animali… in versione gonfiabile. Grazie a questa giornata dedicata all’orientamento allo sport, i partecipanti potranno conoscere, provare, sperimentare o solamente guardare le diverse attività sportive proposte dalle numerose associazioni e società presenti all’evento! Una grande festa per i bambini, ma anche una giocosa giornata per tutti, all’aria aperta, all’insegna del divertimento e dei sani principi innati nello sport. Aperta anche la ‘biblica’ sfida a chi riuscirà a camminare sull’acqua… aiutati dalle esclusive Walking Ball! In una sola giornata, si potranno provare tutti gli sport presenti - e sono tantissimi! - grazie alla partecipazione di numerose associazioni sportive provenienti da tutta la città, e, contestualmente avere tutte le informazioni necessarie per scegliere al meglio l’attività più adatta ai propri figli, in uno spazio idoneo a tutte le discipline: lo Sporting Village. E’un evento divertente e utile allo stesso tempo, che facilita la scelta sportiva per i propri figli! Particolare attenzione anche ai più piccoli: per loro acquaticità, un’area giochi con gonfiabili e attività ricreative. Una divertente animazione itinerante farà da cornice alla giornata, intrattenendo grandi e piccini. Le mamme in dolce attesa potranno farsi coccolare dagli operatori del settore. Ma lo sport, si sa, va a braccetto con l’alimentazione, quindi non mancheranno punti di ristoro e incontri con nutrizionisti e odontoiatri per consulenze e sconsigli. Dal tradizionale tennis all’esotica capoeira, una giornata ricca di proposte per far divertire i piccoli sperimentando nuove attività sportive a cui, magari, non si era pensato. Premi messi in palio dalle associazioni sportive e dagli sponsor saranno distribuiti a fine giornata.

Per l’elenco delle discipline sportive e maggiori informazioni visitare le pagine http://www.palermobimbi.it/sportsday/ http://www.palermobimbi.it EMAIL: segreteria@palermobimbi.it