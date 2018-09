Orientamento allo sport in un giorno: appuntamento per bambini allo Sporting Village

Torna Palermobimbi Sports Day, la giornata dell’orientamento allo Sport per bambini: una grande festa con tutte le discipline sportive, dedicata a chi ama e pratica lo sport ma anche a chi deve ancora scoprire quello più adatto alle proprie abilità.

Quasi quattro ettari immersi nel verde per questo annuale appuntamento dell’associazione no profit Palermobimbi che conferma il suo sodalizio con lo Sporting Village di Palermo. Bambini alla riscossa, scatenati e felici per un’intera giornata, alle prese con tantissime discipline tradizionali o nuove, come l’ultima arrivata: il mermaiding, ossia il nuoto con la coda da sirena. Divertimento assicurato, a giudicare dalla risposta che questa nuova pratica ha già registrato a livello internazionale! E il divertimento toccherà anche il fantastico mondo del circo e le acrobatiche evoluzioni degli skaters.

“My body, my sport… my fun!”, slogan scelto dall’associazione, concentra i principali obiettivi di questa annuale iniziativa: consapevolezza delle proprie capacità per vivere lo sport con gioia, divertendosi. Ecco perché ogni associazione sportiva, oltre a illustrare ed eseguire dimostrazioni pratiche della propria disciplina, farà un vero e proprio servizio di consulenza ai genitori che ancora brancolano nel limbo della scelta, cercando il giusto equilibrio tra desiderio di divertirsi e caratteristiche fisiche degli aspiranti atleti. Il clima festoso e l’opportunità di trascorrere una giornata all’aperto insieme ai propri figli in uno spazio attrezzato ad hoc, faranno da cornice ai tanti partecipanti che scelgono - ormai da anni, sempre più numerosi - di prendere parte a quella che ormai si potrebbe definire un’olimpiade dei bambini, un summit delle associazioni sportive di Palermo che offrono attività ai ragazzi.

Che si pensi di cambiare sport o solamente di arricchire le proprie esperienze provando nuove emozioni, questa è l’occasione giusta per tuffarsi nella giocosa manifestazione sportiva che animerà la giornata di uno dei complessi sportivi più grandi e verdi della città. Rotelle, pinne, spade o pagaie… a disposizione di tutti i partecipanti le attrezzature per mettersi alla prova. Per gli sport acquatici è indicato munirsi di costume e accappatoio. Nell’area ristoro sarà possibile acquistare bevande, snack o fermarsi per un pranzo. Per le famiglie partecipare alla giornata è gratuito. Si dovrà solo effettuare il check in all’ingresso, ma c’è la possibilità di eseguire una registrazione on line che permetterà di ricevere un "biglietto” elettronico con un QR code, per evitare la coda. Sarà sufficiente mostrarla sul proprio smartphone.