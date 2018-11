Palermobimbi food & kids, a Sanlorenzo Mercato un'occasione ghiotta per forchette felici

Palermobimbi Food and Kids, un’occasione ghiotta per… forchette felici. Appuntamento il 17 e il 18 novembre dalle ore 11 alle 19 a Sanlorenzo Mercato. Ingresso gratuito.

Metti un luogo dove assaggiare prelibatezze realizzate con prodotti bio o a chilometro zero, animato da tanti laboratori divertenti, gare e giochi per tutte le età. Metti insieme l’informazione scientifica, curata da esperti in ambito medico e alimentare, e un’organizzazione no profit - come Palermobimbi - che ha la missione di veicolare, attraverso il gioco, l’attenzione e la comprensione del valore di un’alimentazione sana… ed ecco servito il goloso e propositivo appuntamento annuale in aiuto dei genitori alle prese con l’interrogativo-tarlo esistenziale dei propri figli: imporre un’alimentazione sana ed equilibrata o dargli quel che più gli piace purché mangino?

Partendo dal principio che nessuna delle due ipotesi è in assoluto migliore dell’altra e che in mezzo c’è tanta, tanta roba da chiarire, sabato 17 novembre prende il via il weekend di Palermobimbi food and kids, la terza edizione dell’evento pensato dall’omonima associazione, Palermobimbi, che metterà a tavola, è proprio il caso di dirlo, dentisti, psicologici, logopedisti, nutrizionisti e genitori. Due giorni di intrattenimento, divertimento per i più piccoli, informazione per i genitori e degustazione per tutti. Consigli e metodi per un’alimentazione felice che passa da ‘come riconoscere il bisogno’ a ‘come riconoscere il desiderio’ dei bambini evitando di “ingozzarli” con paure e luoghi comuni. Perché il cibo e il comportamento alimentare propagano reazioni complesse, i cui effetti positivi o negativi possono ripercuotersi sulle relazioni intrafamiliari, sul rapporto del bambino con il cibo, ma anche su aspetti funzionali e sul suo sviluppo cognitivo.

Il gioco è un ottimo alleato in molti ambiti educativi. Ecco perché in questi due giorni sarà dedicato molto spazio al divertimento dei piccoli attraverso la sperimentazione, la fantasia, il coinvolgimento di tutti i loro sensi - vista, udito, olfatto, gusto e tatto - per interessarli nel modo più efficace e adatto alla loro età. Un programma di due giorni molto denso e articolato per divertirsi insieme in modo, oltre che sano, appetitoso. I bambini avranno anche la possibilità di diventare "chef per un giorno", partecipando a una vera cooking class con chef professionisti, mentre gli adulti potranno partecipare a una gara su “La merenda perfetta: dolce o salata?” portando un proprio elaborato fatto in casa. Una giuria decreterà il vincitore.