Palermo Tattoo Expo, la tre giorni dedicata al tatuaggio sbarca alla Fiera del Mediterraneo

Palermo Tattoo Expo alla Fiera del Mediterraneo: manifestazione giunta quest'anno alla sua quinta edizione. L'evento richiama i migliori artisti del tatuaggio provenienti da tutto il mondo dalla America,Tailandia, Grecia, Portogallo, Spagna, Germania, Dublino, Italia…..,in tre giorni di confronto e scambio di tecniche, tatueranno tutti coloro che desiderano lasciare un segno sulla propria pelle.

L'evento è corredato da spettacoli di intrattenimento, dal burlesque satirico, spettacoli di Bondage pratica effettuata con l’utilizzo di corde e di vari materiali , versione in stile tradizionale Shibari (Giapponese), oppure nei vari stili Fusion… nel bondage si vivono forti emozioni fisiche, date dalla costrizione e dalle posture del corpo, ma ancor più da quelle mentali, quali lo scambio di fiducia estremo che si instaura, e l'abbandono che si vive all'interno della Costrizione.

Inoltre vi saranno spettacoli di un arte inusuale, impressionante dove il corpo diventa un’opera: un atto teatrale, spettacolare e scioccante, provocatorio, dirompente, si chiama Body Suspension ed è qualcosa che, secondo chi la pratica, si colloca a metà strada tra la body art e la meditazione, ma per la maggior parte delle persone è solo pura follia. Vengono praticati dei fori in profondità nella pelle in punti specifici dove vengono inseriti dei ganci, per chi pratica le sospensioni le regole del dolore e della gravità non si applichino.

Anche quest’anno si ripropone l’estemporanea dei graffitisti Rosk & Loste i ragazzi che hanno realizzato il murales raffigurando i due magistrati Falcone e Borsellino nella facciata dell’istituto nautico di Palermo con spray e vernici. Mentre nella scorsa edizione della Palermotattooexpo hanno realizzato nei tre giorni la gigantografia di Santa Rosalia patrona di Palermo rivisitata in chiave moderna. In una pannellatura formata da 4 panelli di legno 3mt per 2mt, per un totale di 6 metri x 4, opera che sarà esposta all’interno del padiglione 16 durante i tre giorni della manifestazione.

Quest’anno insieme agli organizzatori il tema sarà dedicato a dei personaggi storici dell’arte del tatuaggio. I soggetti scelti ,verranno rappresentati con grande precisione nei dettagli senza mai tralasciare il lato poetico insito nella loro pittura. Dal Live music, al rock, al rap, tutto presentato dal famoso Alberto Pernazza, showman di Chiambretti night accompagnato dalla presenza delle migliori Pin Up del momento e dalle modelle stratatuate, componenti del gruppo Suicide Girls.

La domenica del 28 ottobre verrà proposta l'esibizione live di Davide SantaColomba virtuoso del piano non udente dalla nascita, le sue note verranno accompagnate dalla performance ” infernale” di Jacob Angel il body artist, questa antinomia vibrante, vede mostrarsi e convivere, le soavi note del piano e l’aspra realtà delle avversioni della vita, il bene ed il male lotteranno sinergicamente, in una disputa costante… chi riuscirà a dominare la scena? lo scoprirete vivendo.