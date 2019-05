Palermo Tattoo Convention, a Isola delle Femmine l'evento all'insegna dei tatuaggi

L’Associazione culturale Loadink di Palermo presenta ufficialmente la VIᴬ edizione della Palermo Tattoo Convention, l’evento dedicato agli appassionati del mondo del tatuaggio che anche quest’anno si svolgerà all’interno dell’area congressi del Saracen Resort di Via Libertà - 128 A a Isola delle Femmine. Tre giorni di evento che andranno da Venerdì 7, con apertura al pubblico fissata alle ore 14, a domenica 9 Giugno, con ingresso al pubblico – compreso sabato - fissato alle ore 11. (ingresso: Ticket giornaliero: 10 euro; Ticket da 3 giorni: 25 euro; Gratuito fino a 14 anni se accompagnati dai genitori. I biglietti si acquisteranno direttamente al botteghino dal 7 al 9 Giugno. Non sono previste prevendite).

Questa nuova edizione coinvolgerà oltre 140 artisti tatuatori tra i migliori del panorama nazionale e internazionale, tra cui i vincitori di Ink Master, il fortunato reality televisivo statunitense dedicato ai tatuatori, e il Pro-Team del World Tattoo Events. Partecipare alla Palermo Tattoo Convention significa scoprire un mondo unico e originale, non solo un semplice evento, ma uno spettacolo lungo 3 giorni con Tatuaggi, Arte, Mostre, Performance Show, Tattoo Models, Burlesque, Dj set, Live Concert e laboratori e workshop con tantissimi ospiti che si svolgeranno in uno spazio di 3000 mq con area food, area bar e area esterna con palco. Il programma di questa nuova edizione è fittissimo e, oltre a un pubblico di appassionati, coinvolgerà anche professionisti del settore provenienti da tutta la Sicilia che intenderanno specializzarsi e raffinare le proprie tecniche grazie a seminari e work shop a loro dedicati.

Il Palermo Tattoo Convention (PTC), viene organizzato per la prima volta nel 2014 e oggi rappresenta una tra le più grandi manifestazioni artistiche, culturali e di intrattenimento presenti in Sicilia che promuove l’arte del tatuaggio, tanto da meritarsi un posto di rilievo nel calendario ufficiale del World Tattoo Events, un tour di eventi che si svolge in tutto il mondo a partire dal mese di Aprile. Nelle sue precedenti edizioni è riuscita a raccogliere più di 25.000 visitatori appassionati.