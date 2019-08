Sfilata bimbi al centro Pro Arenella 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Palermo , 11 Agosto 2019 Sfilata bimbi 2019 Tema della sfilata : "Siamo tutti figli dello stesso mondo". Organizzazione : Associazione Pro Arenella Direttore artistico : Roberta Gambino E' ben risaputo che gli eventi che riescono ad avere un certo rilievo e un' abbondante partecipazione vanno ripetuti più volte e infatti anche quest'anno si è svolta la tanto attesa sfilata estiva che vede come protagonisti moltissimi bambini, occasione che permette ai nostri bimbi di essere protagonisti e di sfilare lungo la passerella come fossero dei modelli! Nonostante l'atmosfera di allegria e la non poca euforia da parte dei bambini e dei genitori, tale evento non è stato solo mirato all'aspetto ludico-ricreativo ma è stato prettamente ideato per analizzare una tematica attuale e alle volte poco citata, che prevede l'uguaglia tra tutti : "Siamo tutti figli dello stesso mondo". La tematica in questione ci invita a riflettere su alcuni casi presenti nella nostra vita quotidiana, ove ci si ritrova spesso a giudicare e a considerare gli altri come diversi, siano essi "differenti" da noi per razza, cultura, religione. Proprio a tal proposito, a sostegno della non-diversità, era presente alla sfilata Rosi Pennino, in rappresentanza dell'associazione parlAutismo Onlus. La sfilata è stata articolata in quattro sostanziali momenti, classificati come "uscite". Dopo l'introduzione alla serata e al tema della stessa, i bimbi hanno sfilato lungo la passerella allestita dai soci del centro, accompagnati da musiche selezionate appositamente per la tipologia di uscita e da un'alternanza di luci e colori, il tutto dinanzi ad uno sfondo che rappresentava il pianeta terra in tutta la sua completa estensione. La prima uscita ha visto i bimbi in veste prettamente estiva, muniti di salvagente e costume, pronti per approdare in spiaggia. La seconda uscita invece ha visto i bimbi impegnati a sfoggiare il loro abbigliamento casual per poi, nella terza uscita, vederli accompagnati da orsetti e peluche per la rappresentazione della fase notturna della giornata. Al termine dell'uscita casual c'è stato un intervento di Padre Matthew Oladokun, sacerdote della Parrocchia S.Antonio di Padova, che ha sottolineato l'importanza e rilevanza di questi eventi che toccano determinate tematiche all'ordine dell giorno. La quarta e ultima uscita invece, è stata quella che ha proprio preso di mira il tema di tutta la serata : " l'uguaglianza ". Per questa uscita i bimbi hanno sfilato sulle note della canzone "c'è tempo", rappresentando ognuno un diverso continente, utilizzando il vestiario tipico del posto. Al termine dell'uscita ha preso parola uno degli ospiti, Rosi Pennino, rappresentante di parlAutismo Onlus, che ha sottolineato come siano fondamentali questi eventi che fanno da "ponte" tra i bimbi normodotati e i bimbi "speciali", annullando completamente ciò che la gente considera come "differenze", perchè "la diversità è ricchezza". La stessa, che l'Associazione Pro Arenella ringrazia per aver preso parte alla serata, scrive sulla sua pagina facebook : "Una straordinaria serata, all'arenella a #palermo, all'insegna di valori fondanti. #inclusione#uguagliaza rispetto per la #vita. Durante il cammino delle strade che percorriamo, raccogliamo pietre.. la magia della scelta resta a noi: con quelle pietre se costruire #muri o #ponti. Io #scelgo di #unire sempre. Perché la #diversitá è #ricchezza. #parlautismo presente." A conclusione della serata i bimbi si sono esibiti cantando tutti insieme la canzone "Se la gente usasse il cuore" e hanno ricevuto, a memoria della serata, delle medagliette gentilmente offerte dal Consigliere Comunale , nonché socio dell'Associazione, Rosario Arcoleo. La realizzazione di questo evento è stata possibile grazie alla stretta collaborazione di un numero elevato di persone, tutte dedite al lavoro di squadra e, cosa ancora più importante, al volontariato. Si ringraziano perciò nella fatti specie: Direttore Artistico - Roberta Gambino Aiuto presentazione - Giovanna Garofalo Tecnici audio e luci - Giovo Lo Galbo e Gaspare Camarrone Riprese - Rosario Guagliardo Gli animatori - Marika Brocco , Silvia Ciulla, Riccardo Chiappara, Elisabetta Stassi, Sara Rossi, Gloria Rossi I nostri straordinari "factotum" - Nicola Lipari e Paolo Caraccio I soci del Centro - Antonio Consiglio, Bellina Pistore, Pino Tarantino, Pippo Cosenza, Simone Tascione e Pippo D'Ippolito. Ospiti - Matthew Oladokun, Rosi Pennino, Rosario Arcoleo.