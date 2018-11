Sabato 17 novembre organizzata giornata sulla Vendemmia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Scuola paritaria Primaria e Infanzia ‘Cuore Immacolato di Maria’ organizza l’open day: Vendemmiando, che si terrà sabato 17 novembre, a partire dalle ore 9,00, presso i locali della CIM, in via Cappuccini, 101. I bambini sia dell’Infanzia che della Primaria saranno impegnati in diverse attività e in laboratori creativi, realizzati in parte con la frutta di stagione. Ci sarà inoltre il momento dedicato alla pigiatura e degustazione del mosto, attività di coding: pixel art, e percorso sensoriale della vendemmia. Sarà un’occasione per tutte le famiglie che intendono conoscere sia ’offerta formativa dell’Istituto, che le attività extrascolastiche che si svolgono durante le ore pomeridiane, tra cui i laboratori di musica, danza, o ancora, le lezioni di lingua straniera con insegnate madrelingua. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio segreteria , tel. 091422006.